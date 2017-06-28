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Рейдерське захоплення ферми на Кіровоградщині: поліція побилася з ветеранами АТО

Правоохоронці незаконно відібрали майно в затриманих та ще й побили тих
У Кіровоградській області поліція затримала декілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.
Рейдерське захоплення ферми на Кіровоградщині: поліція побилася з ветеранами АТО Фото: npu.gov.ua

Ветеран батальйону "Донбас" і власник охоронного підприємства Євген Шевченко розповів, що бійці "Донбасу" і "Айдара" допомогли фермеру з села Бережинка відбити атаку "тітушок", які намагалися здійснити силове захоплення підприємства, інформує ZN.ua.

"Рейдери з охоронної компанії "Борисфен", яку контролює народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза ​​спробували захопити головний офіс підприємства, але повстали селяни. Поліція на виклики не приїжджала протягом двох годин. Приїхали вже по факту, коли селяни розбили "тітушок" і власноруч затримали 31 особу", - написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 27 червня.

Згодом, за словами Шевченка, власника фермера викликали на допит в прокуратуру, під час якого його госпіталізували з серцевим нападом.

У село прибули озброєні поліцейські, які, відмовившись представитися, затримали ветеранів АТО, які охороняли підприємство. Затримання проводилося з порушенням норм КПК і супроводжувалося невмотивованим насильством з боку поліції. Крім того, у затриманих відібрали гроші без оформлення протоколів, стверджує Шевченко.

Очевидці подій з числа ветеранів батальйону "Донбас" опублікували в соцмережах велику кількість відеозаписів, того що відбувається.

Після затримання ветеранів та місцевих жителів намагалися вивезти автобусами з села. За словами Шевченка, автобуси прямували до Умані Черкаської області.

На кордоні області місцеві жителі перекрили дорогу, заблокувавши рух автобусів.

"Поліція була змушена відпустити затриманих. На місце прибули губернатор і керівництво обласної поліції, але вони не можуть пояснити, з якої причини ветеранів і селян спочатку побили, а потім затримали і пограбували", - зазначив Шевченко.

Конфлікту передувала спроба рейдерського захоплення підприємства шляхом оформлення фіктивної угоди дарування. Згідно з висновками Київського інституту судової експертизи, підпис фермера було підроблено. У той же час, експертиза обласної прокуратури підтвердила достовірність підпису.

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28 06 2017 10:40
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