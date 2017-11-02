Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рейди на нелегалів тривають у США

Більшість затриманих – у Лос-Анджелесі
ФБР повідомило про затримання 160 осіб в шести американських округах за останній тиждень у межах рейдів на нелегальних мігрантів.
Рейди на нелегалів тривають у США Фото: cbsnews.com

Арешти здійснювала Імміграційна і митна поліція США з понеділка по п'ятницю, повідомляє CBS Los Angeles.

На цьому тижні агенти обшукали будинки і робочі місця в Атланті, Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, штатах Північна і Південна Кароліна.

Зі 160 заарештованих близько 150 осіб мали кримінальне минуле, ще п'ятеро або були раніше депортовані, або отримали "постанову про депортацію". Чимало заарештованих мали судимості за "серйозні або насильницькі злочини", зокрема, сексуальні злочини і напади на дітей.

Більшість затриманих заарештували в їх будинках у Лос-Анджелесі.

Правозахисники виказують побоювання, що ці рейди є наслідком посилення заходів з депортації іммігрантів адміністрацією Трампа.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

Нагадаємо, демократи в США вимагають розслідування щодо радника з безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який ще не вступивши на посаду, обговорював санкції з послом РФ, що заборонено законом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2017 23:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat