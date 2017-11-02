Рейди на нелегалів тривають у США

ФБР повідомило про затримання 160 осіб в шести американських округах за останній тиждень у межах рейдів на нелегальних мігрантів.

Арешти здійснювала Імміграційна і митна поліція США з понеділка по п'ятницю, повідомляє CBS Los Angeles.

На цьому тижні агенти обшукали будинки і робочі місця в Атланті, Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, штатах Північна і Південна Кароліна.

Зі 160 заарештованих близько 150 осіб мали кримінальне минуле, ще п'ятеро або були раніше депортовані, або отримали "постанову про депортацію". Чимало заарештованих мали судимості за "серйозні або насильницькі злочини", зокрема, сексуальні злочини і напади на дітей.

Більшість затриманих заарештували в їх будинках у Лос-Анджелесі.

Правозахисники виказують побоювання, що ці рейди є наслідком посилення заходів з депортації іммігрантів адміністрацією Трампа.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

Нагадаємо, демократи в США вимагають розслідування щодо радника з безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який ще не вступивши на посаду, обговорював санкції з послом РФ, що заборонено законом.