ПОЛІТИКА НОВИНИРейтинг німецького блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), очолюваного канцлеркою Ангелою Меркель знизився до 29%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років
Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів
Ангела Меркель. Фото: sabah.com.tr
Про це свідчать результати щотижневого опитування видання Bild.
Це стало найнижчим показником для блоку з 2006 року. За тиждень рейтинг союзу Меркель впав на один процентний пункт.
Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) впав на один відсоток і становить 18%.
На третьому місці іде ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" - 15 відсотків. Рівень підтримки Зелених - 14 відсотків, Ліва партія має 10 відсотків, а Вільна демократична партія - 9 відсотків.
Нагадаємо, німці відчувають більше довіри до французького президента Еммануеля Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
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29 07 2018 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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