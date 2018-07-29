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Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років

Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів
Рейтинг німецького блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), очолюваного канцлеркою Ангелою Меркель знизився до 29%.
Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років Ангела Меркель. Фото: sabah.com.tr

Про це свідчать результати щотижневого опитування видання Bild.

Це стало найнижчим показником для блоку з 2006 року. За тиждень рейтинг союзу Меркель впав на один процентний пункт.

Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) впав на один відсоток і становить 18%.

На третьому місці іде ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" - 15 відсотків. Рівень підтримки Зелених - 14 відсотків, Ліва партія має 10 відсотків, а Вільна демократична партія - 9 відсотків.

Нагадаємо, німці відчувають більше довіри до французького президента Еммануеля Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

 

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29 07 2018 14:30
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