Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років

Про це свідчать результати щотижневого опитування видання Bild.

Це стало найнижчим показником для блоку з 2006 року. За тиждень рейтинг союзу Меркель впав на один процентний пункт.

Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) впав на один відсоток і становить 18%.

На третьому місці іде ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" - 15 відсотків. Рівень підтримки Зелених - 14 відсотків, Ліва партія має 10 відсотків, а Вільна демократична партія - 9 відсотків.

Нагадаємо, німці відчувають більше довіри до французького президента Еммануеля Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.