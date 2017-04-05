Рейтинг FIFA: Україна зберегла 37-му сходинку

Відразу три суперники України в кваліфікації на ЧС-2018 перебувають вище

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала травневий рейтинг національних команд.

Згідно з офіційним сайтом організації, збірна України із 761 очком залишилася на 37-му місці, де була у квітневому ранжирі.

У топ-70 національних команд відбулася лише одна зміна - одну позицію втратила Словаччина, яка тепер йде на 24-й сходинці. Трійкою лідерів залишаються Бразилія (1672 очки), Аргентина (1603) і Німеччина (1464).

Суперники України по групі у відборі до Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 2018 року в Росії, розмістилися в такому порядку: Хорватія (18), Ісландія (21), Туреччина (22), Фінляндія (97) та Косово (172).

Нагадаємо, що в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року збірна України з рахунком 0:1 поступилася на виїзді Хорватії, що стало першою поразкою підопічних Андрія Шевченка у відборі на мундіаль.

На цей момент "синьо-жовті" ділять третє місце в групі з Туреччиною, маючи в активі 8 очок. Більше українців набрали ісландці, які мають 10 залікових пунктів, та лідери групи хорвати - 13 очок. Фінляндія та Косово мають по одному набраному балу.