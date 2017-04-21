Рейтинг "Фокусу" 100 найбагатших людей України очолив Ахметов

Дев'яте місце надалі займає власник Group DF Дмитро Фірташ (623 млн доларів), а на десяте місце з восьмого змістився президент України і власник Roshen Петро Порошенко (589 млн доларів)

Рейтинг 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус" за підсумками 2016 року знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов, статки якого становили 2,2 мільярда доларів.

Згідно з рейтингом, як і рік тому, друге, третє і четверте місце посідають співвласники групи "Приват" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (по 1,2 млрд доларів), Віктор Пінчук (1,1 млрд доларів) відповідно, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На п'яте місце з 10-го за підсумками 2016 року піднявся власник "Кернел Груп" Андрій Веревський (871 млн доларів), а власник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк (738 млн доларів), який був на п'ятому місці в 2015 році, посів шосте місце.

На сьоме місце з шостого змістився власник DCH Group Олександр Ярославський (734 млн доларів), а на восьме з 18-го піднявся власник Ferrexpo Костянтин Жеваго (635 млн доларів).

Дев'яте місце надалі займає власник Group DF Дмитро Фірташ (623 млн доларів), а на десяте місце з восьмого змістився президент України і власник Roshen Петро Порошенко (589 млн доларів).

Новими учасниками рейтингу стали: співвласник телеканалу "Інтер" Валерій Хорошковський (20-те місце, 356 млн доларів), співвласник Імексбанку Леонід Клімов (71-ше місце, 75 млн доларів), голова і співвласник Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько (83-тє місце, 62 млн доларів).

Рейтинг враховує не лише українських громадян, а й експатів, які заробили основний капітал в Україні. Під час розрахунку враховувалися основні бізнес-активи, що належать підприємцям. Також враховувався кеш, одержаний від продажу бізнесу за останні вісім років.

Нагадаємо, український олігарх Ринат Ахметов – єдиний з українців, хто потрапив у рейтинг мільярдерів, складений виданням Bloomberg.