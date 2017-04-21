Рейтинг "Фокусу" 100 найбагатших людей України очолив Ахметов
Згідно з рейтингом, як і рік тому, друге, третє і четверте місце посідають співвласники групи "Приват" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (по 1,2 млрд доларів), Віктор Пінчук (1,1 млрд доларів) відповідно, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На п'яте місце з 10-го за підсумками 2016 року піднявся власник "Кернел Груп" Андрій Веревський (871 млн доларів), а власник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк (738 млн доларів), який був на п'ятому місці в 2015 році, посів шосте місце.
На сьоме місце з шостого змістився власник DCH Group Олександр Ярославський (734 млн доларів), а на восьме з 18-го піднявся власник Ferrexpo Костянтин Жеваго (635 млн доларів).
Дев'яте місце надалі займає власник Group DF Дмитро Фірташ (623 млн доларів), а на десяте місце з восьмого змістився президент України і власник Roshen Петро Порошенко (589 млн доларів).
Новими учасниками рейтингу стали: співвласник телеканалу "Інтер" Валерій Хорошковський (20-те місце, 356 млн доларів), співвласник Імексбанку Леонід Клімов (71-ше місце, 75 млн доларів), голова і співвласник Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько (83-тє місце, 62 млн доларів).
Рейтинг враховує не лише українських громадян, а й експатів, які заробили основний капітал в Україні. Під час розрахунку враховувалися основні бізнес-активи, що належать підприємцям. Також враховувався кеш, одержаний від продажу бізнесу за останні вісім років.
Нагадаємо, український олігарх Ринат Ахметов – єдиний з українців, хто потрапив у рейтинг мільярдерів, складений виданням Bloomberg.
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