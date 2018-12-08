Рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року, - ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати опитування, яке провів фонд "Общественное мнение" (ФОМ) 4-5 серпня.

Респондентам ставилося запитання: "Уявіть собі, що наступної неділі знову відбудуться вибори президента РФ. Скажіть, будь ласка, як, за кого з кандидатів Ви б проголосували?", можна обрати тільки один варіант відповіді, інформує "Українська правда".

Нинішній рейтинг Путіна є найнижчим з 2013 року, коли він теж становив 45%. З кінця 2016 по червень 2018 року він не опускався нижче 60%.

Рейтинг довіри Путіну також знизився. Так, на питання "Ви довіряєте чи не довіряєте В. Путіну?" варіант відповіді "безумовно довіряю" у серпні обрало лише 24% опитаних, тоді як у березні цього року таких було 43%.

Разом з тим, варіант "безумовно не довіряю" обрало 17% респондентів, тоді як з 2015 по травень 2018 року цей показник не піднімався вище 10%.

Довіра до прем'єра РФ Дмитра Медведєва також знижується.

Варіант "безумовно не довіряю" обрало 42% опитаних - це найвищий показник з 2016 року.

Позитивно роботу Медведєва оцінили 24% респондентів, негативно - 54%.

Рейтинг партії "Єдина Росія" становить 32%. У січні 2018 року він становив 51%, а в 2015 році - 55%.

Водночас, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), рівень довіри до Путіна становить 35,9%. Ще в середині липня цього року він становив 37,9%.

Питання звучало так: "Всі ми одним людям довіряємо, іншим - ні. А якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте, а кому - не довірили б вирішення важливих державних питань?", можна було обрати будь-яке число відповідей.

Індекс довіри до Путіна (різниця між позитивними і негативними оцінками) у серпні становить 30, в липні становив 32-33.

Дані надані на підставі опитувань "ВЦИОМ-СПУТНИК" - щоденного всеросійського телефонного опитування ВЦИОМ.