Рейтинг Трампа досяг найнижчого рівня з часу вступу на посаду

Падіння рейтингу відбулося після того, як республіканці внесли пропозицію про скасування і заміну програми охорони здоров’я

Рейтинг підтримки діяльності президента США Дональда Трампа на посаді впав до найнижчої точки за весь час його президентства і склав 37%.

Про це з посиланням на результати опитування американської служби опитувань громадської думки Gallup, пише The Hill.

Лише 37% респондентів підтримали діяльність Трампа на посаді, натомість 58% опитаних оцінюють її негативно.

Такі дані базуються на результаті опитування 1500 дорослих громадян США. Відносна похибка складає 3%.

Падіння рейтингу відбулося після того, як республіканці внесли пропозицію про скасування і заміну програми охорони здоров’я, запровадженої за президентства Барака Обами Obamacare.

Також видання наводить, як причину падіння рейтингу Трампа, той факт, що минулого тижня федеральний суддя на Гаваях заблокував дію вже другого указу президента про тимчасову заборону в’їзду до США громадянам кількох переважно мусульманських країн.

Раніше у цьому місяці аналогічне опитування телеканалу Fox News показало, що діяльність Трампа схвалювали 43% опитаних, а 51% респондентів були не задоволені роботою президента.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.