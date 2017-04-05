Рейтинг від Freedom House: Україна опинилась в розділі "частково вільних" країн
"Менше ніж третина (держав – ред.) отримали рейтинг "вільних" за результатами 2016 року", - йдеться в окремій графічній публікації на сайті Організації. Серед них виділені США, Канада, Австралія, деякі країни Євросоюзу, Японія, а також Ісландія, Нова Зеландія, Папуа Нова Гвінея, Суринам, Чилі, деякі острівні держави та навіть Уругвай.
У компанії "частково вільних", серед якої опинилася Україна, визначені східні країни ЄС (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія), Балканські країни, Італія, а також Індонезія, Монголія, Індія, Афганістан, більшість країн Південної й Західної Африки та переважна частина країн Південної Америки.
Третя категорія "не вільні" охоплює Росію та решту пострадянських країн (крім Балтії, України й Грузії), переважну кількість в Азії, на Близькому Сході, в Північній і Центральній Африці, Мексику, окремі країни Латинської Америки, Венесуелу й Еквадор.
На іншій схемі, де вказаний спектр свободи ЗМІ від 0 (найкращий) до 100 (найгірший), Україна отримала 53 бали. Такий самий показник має Болівія і Мавританія. Близькі до нього - Нігерія (51), Непал (52), Нігер (52), Нікарагуа (55) та ряд інших країн.
Водночас, український Крим, вказаний на схемі 3 як окрема (окупована) територія, потрапив до рейтингу найгірших за свободою ЗМІ регіонів. У цій компанії вказані також Північна Корея, Узбекистан, Туркменістан, Іран, Азербайджан, Сирія, Еритрея, Екваторіальна Гвінея й Куба.
Тим часом, за версією Freedom House, Україна фігурує в списку держав, які залишатимуться у фокусі уваги протягом нинішнього року. Серед таких "найбільш цікавих" країн представлені також Австралія, Філіппіни , Камбоджа, М'янма, Кенія, Єгипет, Гамбія, Еквадор і США.
Нагадаємо, Міжнародна неурядова організація Freedom House у своїй доповіді за 2016 рік показала мапу Україну без Криму, який віднесла до Росії.
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