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Рейтинг від Freedom House: Україна опинилась в розділі "частково вільних" країн

Поряд з Україною в рейтингу східні країни ЄС (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія), Балканські країни, Італія, а також Індонезія
Впливова міжнародна організація Freedom House, яка щороку складає рейтинги свободи преси серед 199 країн світу, опублікувала схематичні карти, на яких Україна визначена як держава, що отримала статус "частково вільна".
Рейтинг від Freedom House: Україна опинилась в розділі "частково вільних" країн Фото: AP

"Менше ніж третина (держав – ред.) отримали рейтинг "вільних" за результатами 2016 року", - йдеться в окремій графічній публікації на сайті Організації. Серед них виділені США, Канада, Австралія, деякі країни Євросоюзу, Японія, а також Ісландія, Нова Зеландія, Папуа Нова Гвінея, Суринам, Чилі, деякі острівні держави та навіть Уругвай.

У компанії "частково вільних", серед якої опинилася Україна, визначені східні країни ЄС (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія), Балканські країни, Італія, а також Індонезія, Монголія, Індія, Афганістан, більшість країн Південної й Західної Африки та переважна частина країн Південної Америки.

Третя категорія "не вільні" охоплює Росію та решту пострадянських країн (крім Балтії, України й Грузії), переважну кількість в Азії, на Близькому Сході, в Північній і Центральній Африці, Мексику, окремі країни Латинської Америки, Венесуелу й Еквадор.

На іншій схемі, де вказаний спектр свободи ЗМІ від 0 (найкращий) до 100 (найгірший), Україна отримала 53 бали. Такий самий показник має Болівія і Мавританія. Близькі до нього - Нігерія (51), Непал (52), Нігер (52), Нікарагуа (55) та ряд інших країн.

Водночас, український Крим, вказаний на схемі 3 як окрема (окупована) територія, потрапив до рейтингу найгірших за свободою ЗМІ регіонів. У цій компанії вказані також Північна Корея, Узбекистан, Туркменістан, Іран, Азербайджан, Сирія, Еритрея, Екваторіальна Гвінея й Куба.

Тим часом, за версією Freedom House, Україна фігурує в списку держав, які залишатимуться у фокусі уваги протягом нинішнього року. Серед таких "найбільш цікавих" країн представлені також Австралія, Філіппіни , Камбоджа, М'янма, Кенія, Єгипет, Гамбія, Еквадор і США.

Нагадаємо, Міжнародна неурядова організація Freedom House у своїй доповіді за 2016 рік показала мапу Україну без Криму, який віднесла до Росії.

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04 05 2017 19:58
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