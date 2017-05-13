Рейтингове агентство S&P прогнозує зростання ВВП України на 1,9%

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 1,9% і прискорення динаміки 2018 році до 2,8%.

"Ми прогнозуємо зростання ВВП у 2017 році на 1,9%, незважаючи на ризики, пов'язані з блокадою на сході країни. Ми очікуємо подальшого зростання рівня споживання протягом прогнозованого періоду в результаті підвищення мінімальної заробітної плати, зниження рівня інфляції і поступових поліпшень на ринку праці", - йдеться в огляді агентства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, подальше економічне відновлення підтримають реформи влади, що сприяють припливу інвестицій у головні сектори, такі як сільське господарство і будівництво, а також угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що частково компенсувало скорочення експорту в Росію. Ця угода діє з 2016 року.

"Ми вважаємо, що це призведе до середньорічних показників зростання ВВП на рівні 2,7% в 2017-2020 роках", - пишуть аналітики S&P.

Агентство також зазначає, що зі стабілізацією економіки країни і зростанням експорту дефіцит рахунку поточних операцій (СТО) становитиме у середньому 3,3% ВВП у 2017-2020 роках і фінансуватиметься за рахунок прямих іноземних інвестицій, підтримки з боку міжнародних організацій-кредиторів і зарубіжних запозичень.

Згідно з оцінками S&P, зовнішній борг України за вирахуванням ліквідних активів у 2017-2020 рр. у середньому становитиме 131% надходжень за СТО, тоді як потреби у зовнішньому фінансуванні як відсоток надходжень за СТО і доступних для використання резервів становитимуть 137%.

Тим не менш, додає агентство, обидва показники почнуть знижуватися, оскільки зростання надходжень за СТО, як і раніше, підтримуватимуть високі показники експорту.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на 2% у 2017 році.