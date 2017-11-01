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Рейтинги "ПриватБанку" опустились до рівня "вибірковий дефолт", - S&P

Аналітики пояснюють, що такі рейтингові дії пов'язані з примусовою конвертацією в капітал банку трьох випусків сертифікатів участі в позиці
Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor знизило рейтинги ПАТ КБ "ПриватБанк" з рівня "R" (під наглядом органів державного регулювання) до рівня "SD" (вибірковий дефолт).
Рейтинги "ПриватБанку" опустились до рівня "вибірковий дефолт", - S&P Фото:unian.ua

Аналітики пояснюють, що такі рейтингові дії пов'язані з примусовою конвертацією в капітал банку трьох випусків сертифікатів участі в позиці.

Зокрема, були конвертовані випуски сертифікатів, що знаходяться в обігу та надходження від яких пізніше були видані в борг "ПриватБанку". Ці цінні папери були розміщені британською спеціальною юридичною особою. Так, у капітал банку були конвертовані наступні цінні папери: пріоритетні незабезпечені сертифікати участі в позиці обсягом $175 млн; пріоритетні незабезпечені сертифікати участі в позиці обсягом $200 млн; субординовані сертифікати участі в позиці обсягом $220 млн. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Водночас агентство підкреслює, що зниження рейтингу не є визнанням загального дефолту "ПриватБанку", оскільки щодо інших зобов'язань банку дефолт не був оголошений. Що стосується рейтингу боргових зобов'язань "ПриватБанку", то S&P їх не розглядав. Агентство планує переглянути поточний рівень рейтингів після того, як отримає достатньо інформації для оцінки кредитоспроможності фінустанови після проведення урядом докапіталізації.

Зазначимо, в кінці минулого року агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "ПриватБанку" з "ССС" до "RD" (обмежений дефолт).

Раніше Національний банк України надав націоналізованому "ПриватБанку" додатковий кредит рефінансування у розмірі 10 мільярдів гривень для підтримки ліквідності.

Національне антикорупційне бюро України розслідує провадження проти "ПриватБанку" щодо зловживання коштами рефінансування.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.

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11 01 2017 14:30
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