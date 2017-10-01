Резервний фонд Росії за рік скоротився майже в чотири рази

Зараз в ньому 16 мільярдів доларів

Сукупний обсяг Резервного фонду Росії на 1 січня 2017 року склав 972,13 мільярда рублів (16,03 мільярда доларів).

Обсяг Резервного фонду на 1 січня 2016 року становив 3 трильйони 640,57 мільярда рублів (49,95 мільярда доларів). Таким чином за рік обсяг резерву скоротився в 3,7 раза, повідомляє видання "Сноб" з посиланням на Мінфін РФ.

Станом на 1 грудня 2016 року обсяг Резервного фонду становив 2,032 трильйона рублів (31,3 мільярда доларів), тобто за місяць він скоротився в 2,09 раза. У грудні Мінфін РФ продав з Резервного фонду 6,87 мільярда доларів, 6,44 мільярда євро і 1,21 мільярда фунтів стерлінгів для фінансування дефіциту бюджету.

Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 січня 2017 року склав 4,359 трильйона рублів (71,87 мільярда доларів). На 1 січня 2016 року обсяг ФНБ становив 5 трильйонів 227,18 мільярда рублів (71,72 мільярда доларів).

Нагадаємо, в 2008 році Стабілізаційний фонд Росії поділено на Резервний фонд і Фонд національного добробуту.

Резервний фонд Росії формувався за рахунок нафтогазових доходів. У кращі роки його розмір досягав 140 млрд доларів. Російський уряд активно використовує Резервний фонд для латання діри в бюджеті.

Фонд національного добробуту є частиною механізму пенсійного забезпечення громадян Росії на тривалу перспективу.

Нагадаємо, у січні 2016 року авторитетний оглядач Хольшер Цшепіц прогнозував, що російській економіці залишилось півтора року до банкрутства.