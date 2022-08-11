Резерви України зросли за місяць на 1,3 млрд доларів

Міжнародні резерви України протягом жовтня 2022 року зросли на 1 314,59 млн доларів (на 5,5%). Станом на 1 листопада розмір резервів склав 25 244,19 млрд доларів.

Про це повідомляє НБУ .

Як зазначили в Нацбанку, резерви зросли "завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком".

На валютні рахунки уряду до НБУ надійшло 4 161,3 млн доларів. З них 1 954,7 млн доларів – від Європейського Союзу, 1 283,0 млн доларів – від Міжнародного валютного фонду, 498,8 млн доларів – від Світового банку і 424,8 млн доларів – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Уряд України сплатив обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 684,1 млн доларів. Також Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 85,1 млн доларів.

Крім того, НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 2 094,6 млн доларів і викупив у резерви 47,7 млн доларів. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком у жовтні зменшився до 2 046,9 млн доларів.

Зазначимо, у жовтні Національний банк України (НБУ) різко покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України до кінця 2022 року на 5,2 млрд доларів до 26,0 млрд доларів. За прогнозом НБУ, 2023 року резерви скоротяться до 21,7 млрд доларів. До кінця 2024 року вони зростуть до 27,4 млрд доларів.

Раніше у НБУ назвали причини дефіциту валюти в банках.