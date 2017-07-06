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Режим Асада на понад місяць залишив 70-тисячний район Хомса без води

Відсутність води завдала великої шкоди посівам
Режим Башара Асада перекрив подачу води до обложеного району Хула на півночі сирійської провінції Хомс, в якому проживає близько 70 тисяч осіб.
Режим Асада на понад місяць залишив 70-тисячний район Хомса без води Фото: sportto.livejournal.com

"Режим Асада не пропускає в ці населені пункти гуманітарну допомогу, а місяць тому перекрив в район подачу води з водосховища Хола, ємність якого становить близько 16 мільйонів кубометрів", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Anadolu.

Зазначається, що населення Хули змушене купувати воду, що доставляється в район на водовозах. Відсутність води завдала великої шкоди посівам, але землеробство має життєво важливе значення для обложених районів.

Район знаходиться в облозі сил режиму Асада близько п'яти років.

Повідомляється, що в травні режим Асада перекрив подачу води з водосховища в обложеному районі Растані на півночі Хомса, що створило проблеми місцевим фермерам.

Нагадаємо, що режим Башара Асада в Сирії для приховування своїх злочинів проти мирного населення вдається до практики спалювання тіл прямо на територіях в'язниць.

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07 06 2017 14:40
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