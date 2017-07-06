Режим Асада на понад місяць залишив 70-тисячний район Хомса без води
"Режим Асада не пропускає в ці населені пункти гуманітарну допомогу, а місяць тому перекрив в район подачу води з водосховища Хола, ємність якого становить близько 16 мільйонів кубометрів", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Anadolu.
Зазначається, що населення Хули змушене купувати воду, що доставляється в район на водовозах. Відсутність води завдала великої шкоди посівам, але землеробство має життєво важливе значення для обложених районів.
Район знаходиться в облозі сил режиму Асада близько п'яти років.
Повідомляється, що в травні режим Асада перекрив подачу води з водосховища в обложеному районі Растані на півночі Хомса, що створило проблеми місцевим фермерам.
Нагадаємо, що режим Башара Асада в Сирії для приховування своїх злочинів проти мирного населення вдається до практики спалювання тіл прямо на територіях в'язниць.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа