Режим Асада на понад місяць залишив 70-тисячний район Хомса без води

Режим Башара Асада перекрив подачу води до обложеного району Хула на півночі сирійської провінції Хомс, в якому проживає близько 70 тисяч осіб.

"Режим Асада не пропускає в ці населені пункти гуманітарну допомогу, а місяць тому перекрив в район подачу води з водосховища Хола, ємність якого становить близько 16 мільйонів кубометрів", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Anadolu.

Зазначається, що населення Хули змушене купувати воду, що доставляється в район на водовозах. Відсутність води завдала великої шкоди посівам, але землеробство має життєво важливе значення для обложених районів.

Район знаходиться в облозі сил режиму Асада близько п'яти років.

Повідомляється, що в травні режим Асада перекрив подачу води з водосховища в обложеному районі Растані на півночі Хомса, що створило проблеми місцевим фермерам.

Нагадаємо, що режим Башара Асада в Сирії для приховування своїх злочинів проти мирного населення вдається до практики спалювання тіл прямо на територіях в'язниць.