Режим Асада облаштовує крематорії в сирійських тюрмах, щоб приховати кількість жертв

У Саіднаї з 2011 по 2015 рік були вбиті від 5 до 11 тис. осіб

Режим Башара Асада в Сирії для приховування своїх злочинів проти мирного населення вдається до практики спалювання тіл прямо на територіях в'язниць.

Про це заявив виконувач обов'язків помічника Держсекретаря з питань Близького Сходу Стюарт Джонс, повідомляє прес-служба Держдерпартаменту.

"Починаючи з 2013 року сирійський режим переобладнував будівлю на території комплексу Саідная, щоб встановити там, як ми вважаємо, крематорій, як це показано на фотографіях, розданих вам. Незважаючи на те, що багато злочинів режиму добре задокументовані, ми вважаємо, що будівля крематорію є спробою приховати масштаби масових вбивств, які відбуваються у в'язниці Саідная", - зазначив Джонс.

Він додав, що щодня в комплексі вбивають до півсотні в'язнів. За даними правозахисників, зазначив представник Держдепу, в Саіднаї з 2011 по 2015 рік були вбиті від 5 до 11 тис. осіб.

Відзначимо, що понад 1500 повстанців і членів їх сімей залишили зруйнований район Дамаска Кабун.

Нагадаємо, 4 квітня у місті Хан-Шейхун в утримуваному повстанцями районі Ідліб на півночі Сирії близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом.

На переконання повстанців, атаку здійснили урядові сили Башара Асада. США також звинуватили у газовій атаці на Ідліб уряд Башара Асада.

Рада Безпеки ООН провела за ініціативою Франції засідання. У підсумку голосування не відбулось, а США пообіцяли вжити "власні заходи".

Наступного дня Сполучені Штати запустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі сирійських урядових військ у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб.