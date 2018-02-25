Режим Асада продовжує бомбардування у Сирії попри вимогу перемир’я
Про це повідомили спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, інформує AFP.
У неділю вранці проурядові сили завдали два авіаудари по околицях Думи в Східній Гуті. Крім того, ракетно-артилерійський вогонь також вразив як мінімум три райони Східної Гути, включаючи Думу, повідомив голова Сирійської обсерваторії Рамі Абдель Рахман.
Повідомляється, що кореспондент AFP чув звуки повітряних авіанальотів та артилерійських ударів. Інформації про жертви внаслідок недільних бомбардувань наразі немає.
Нагадаємо, що в ухваленій у суботу, 24 лютого, резолюції члени Ради Безпеки ООН вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Текст резолюції, проект якої змінювали на вимогу Росії, підтримали усі 15 членів РБ ООН.
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