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Режим Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь!"

Нібито це гасло 30-ї дивізії Ваффен-СС, яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони".
Режим Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь!" Фото: svaboda.org

Міністерство внутрішніх справ білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".

Відповідну постанову №271 опубліковано на Національному правовому порталі рб.

У документі зазначено, що нібито це гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", використовувалася в антипартизанських операціях".

Таким чином білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею".

Однак незрозуміло, чи є "нацистським" вигук без підняття правої руки, і відповідь не "Жыве!", а "Жыве вечна!", який використовується набагато частіше, зазначає видання.

Режим Лукашенка продовжує боротьбу з національними символами. Після фактичної багаторічної заборони на використання біло-червоно-білого прапора і нещодавнього затримання чоловіка за слід на машині від наклейки з емблемою "Погоня", влада перейшла на патріотичне гасло.

Як відомо, на акціях протесту 2020 року сотні тисяч людей скандували патріотичні гасла, які давно стали традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах.

Нинішня влада білорусі вже багато років намагається за допомогою пропаганди представити національні символи, що з'явилися задовго до Другої світової війни, як символи нацистів.

 

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10 11 2022 18:19
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