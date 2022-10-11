Режим Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь!"
Міністерство внутрішніх справ білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".
Відповідну постанову №271 опубліковано на Національному правовому порталі рб.
У документі зазначено, що нібито це гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", використовувалася в антипартизанських операціях".
Таким чином білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею".
Однак незрозуміло, чи є "нацистським" вигук без підняття правої руки, і відповідь не "Жыве!", а "Жыве вечна!", який використовується набагато частіше, зазначає видання.
Режим Лукашенка продовжує боротьбу з національними символами. Після фактичної багаторічної заборони на використання біло-червоно-білого прапора і нещодавнього затримання чоловіка за слід на машині від наклейки з емблемою "Погоня", влада перейшла на патріотичне гасло.
Як відомо, на акціях протесту 2020 року сотні тисяч людей скандували патріотичні гасла, які давно стали традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах.
Нинішня влада білорусі вже багато років намагається за допомогою пропаганди представити національні символи, що з'явилися задовго до Другої світової війни, як символи нацистів.
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