"Режим тиші" на Донбасі: бойовики здійснили 37 обстрілів, - штаб

Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України.

Загалом за минулу добу противник 37 разів порушив режим "Тиші", повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. З міномету калібру 82мм ворог відкривав вогонь по опорних пунктах в районі Березового. З озброєння БМП та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. А позиції поблизу Березового, Павлополя, та Гнутового обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та стрілецької зброї ворог накривав вогнем опорні пункти поблизу Луганського. З мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки. По позиціях під Верхньоторецьким вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Кам’янки. Поблизу Авдіївки, Верхньоторецька та Майорська активно діяли ворожі снайпери, а по захисниках Троїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку ворог виявляв мінімальну активність. Позиції поблизу Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.

Четверо українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко побоюється активізації бойових дій на Донбасі з боку Росії.