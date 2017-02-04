"Режим тиші" на Донбасі: бойовики здійснили 37 обстрілів, - штаб
Загалом за минулу добу противник 37 разів порушив режим "Тиші", повідомляє прес-центр штабу АТО.
Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. З міномету калібру 82мм ворог відкривав вогонь по опорних пунктах в районі Березового. З озброєння БМП та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. А позиції поблизу Березового, Павлополя, та Гнутового обстрілювали з великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП та стрілецької зброї ворог накривав вогнем опорні пункти поблизу Луганського. З мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки. По позиціях під Верхньоторецьким вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Кам’янки. Поблизу Авдіївки, Верхньоторецька та Майорська активно діяли ворожі снайпери, а по захисниках Троїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
На Луганському напрямку ворог виявляв мінімальну активність. Позиції поблизу Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.
Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.
Четверо українських захисників отримали поранення.
Нагадаємо, що начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко побоюється активізації бойових дій на Донбасі з боку Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану