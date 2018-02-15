Режим тиші на Донбасі у 2017 році порушували понад 400 тисяч разів, - ОБСЄ
Про це заступник голови СММ Александер Хуг повідомив у четвер, 15 лютого, на брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області, передає Німецька хвиля.
"За цей період зафіксовано 4 тисячі одиниць озброєння, яке перебувало на територіях, де воно не повинно було перебувати згідно із режимом розведення озброєння", - наводить "Інтерфакс" слова Хуга.
За весь минулий рік спостерігачі підтвердили інформацію про 479 загиблих і поранених серед мирного населення. З початку поточного року, за словами заступника голови СММ ОБСЄ, вже підтверджена інформація про 18 вбитих і потерпілих серед цивільного населення.
З моменту початку конфлікту на сході України у квітні 2014 року його жертвами стали понад 10 тисяч осіб. Положення укладеної в лютому 2015 року в Мінську мирної угоди не вдається реалізувати. Підтримка Росією сепаратистів на Донбасі і політика Кремля щодо України, зокрема російська анексія Криму, стали причиною економічних санкцій, введених країнами заходу проти Москви.
Нагадаємо, що спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів.
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