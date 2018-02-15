Режим тиші на Донбасі у 2017 році порушували понад 400 тисяч разів, - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ підтвердили інформацію про 479 загиблих і поранених серед мирного населення за рік

Протягом 2017 року спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували не менш ніж 401 тис. випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це заступник голови СММ Александер Хуг повідомив у четвер, 15 лютого, на брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області, передає Німецька хвиля.

"За цей період зафіксовано 4 тисячі одиниць озброєння, яке перебувало на територіях, де воно не повинно було перебувати згідно із режимом розведення озброєння", - наводить "Інтерфакс" слова Хуга.

За весь минулий рік спостерігачі підтвердили інформацію про 479 загиблих і поранених серед мирного населення. З початку поточного року, за словами заступника голови СММ ОБСЄ, вже підтверджена інформація про 18 вбитих і потерпілих серед цивільного населення.

З моменту початку конфлікту на сході України у квітні 2014 року його жертвами стали понад 10 тисяч осіб. Положення укладеної в лютому 2015 року в Мінську мирної угоди не вдається реалізувати. Підтримка Росією сепаратистів на Донбасі і політика Кремля щодо України, зокрема російська анексія Криму, стали причиною економічних санкцій, введених країнами заходу проти Москви.

Нагадаємо, що спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів.