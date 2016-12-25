"Режим тиші" в АТО: Бойовики 39 разів обстріляли українські позиції
Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали околиці населених пунктів Мар'їнка, Широкине, Водяне, Талаківка. Двічі були здійснені обстріли по одній міні калібру 120 мм в районі населеного пункту Талаківка. По Широкиному вів вогонь снайпер, - повідомляє прес-служба штабу АТО.
На Донецькому напрямку позиції ЗСУ були обстріляні біля Луганського, Майорська і Авдіївки. По Луганському вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм.
На Луганському напрямку по Троїцькому і Жовтому бойовики вели вогонь.
Нагадаємо, вчора бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.
Загалом за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.
Спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.
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