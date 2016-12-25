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"Режим тиші" в АТО: Бойовики 39 разів обстріляли українські позиції

Російські війська продовжують вести вогонь по позиціях ЗСУ, незважаючи на режим тиші
Упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції.
"Режим тиші" в АТО: Бойовики 39 разів обстріляли українські позиції Фото:112.ua

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали околиці населених пунктів Мар'їнка, Широкине, Водяне, Талаківка. Двічі були здійснені обстріли по одній міні калібру 120 мм в районі населеного пункту Талаківка. По Широкиному вів вогонь снайпер, -  повідомляє прес-служба штабу АТО.

На Донецькому напрямку позиції ЗСУ були обстріляні біля Луганського, Майорська і Авдіївки. По Луганському вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм.

На Луганському напрямку по Троїцькому і Жовтому бойовики вели вогонь.

Нагадаємо, вчора бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.

Загалом за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.

Спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

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25 12 2016 11:59
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