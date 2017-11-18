Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Режисер Девід Лінч відкриває в Україні фонд психологічної допомоги

Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для всіх охочих
Американський кінорежисер Девід Лінч прибув до України для відкриття представництва благодійного Фонду, який допомагає ветеранам війни, біженцям і жертвам домашнього насилля.
Режисер Девід Лінч відкриває в Україні фонд психологічної допомоги Фото: 112.ua

З режисером у Києві зустрівся президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, ідеї та методологія, яку представляє Девід Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу. Адже страждають від цього не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні.

Президент також запропонував легендарному режисерові обдумати можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які зараз відбуваються в Україні.

Девід Лінч зауважив, що Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.


Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, благодійна фундація письменниці Джоан Роулінг Lumos у Житомирській області в рамках пілотного проекту реформуватиме інтернати, в яких живуть діти з неблагополучних сімей та сироти.

Керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявила, що зараз в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.