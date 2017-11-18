Режисер Девід Лінч відкриває в Україні фонд психологічної допомоги
З режисером у Києві зустрівся президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.
За словами Порошенка, ідеї та методологія, яку представляє Девід Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу. Адже страждають від цього не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні.
Президент також запропонував легендарному режисерові обдумати можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які зараз відбуваються в Україні.
Девід Лінч зауважив, що Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.
Фото: president.gov.ua
Нагадаємо, благодійна фундація письменниці Джоан Роулінг Lumos у Житомирській області в рамках пілотного проекту реформуватиме інтернати, в яких живуть діти з неблагополучних сімей та сироти.
Керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявила, що зараз в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО.
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