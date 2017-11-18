Режисер Девід Лінч відкриває в Україні фонд психологічної допомоги

Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для всіх охочих

Американський кінорежисер Девід Лінч прибув до України для відкриття представництва благодійного Фонду, який допомагає ветеранам війни, біженцям і жертвам домашнього насилля.

З режисером у Києві зустрівся президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, ідеї та методологія, яку представляє Девід Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу. Адже страждають від цього не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні.

Президент також запропонував легендарному режисерові обдумати можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які зараз відбуваються в Україні.

Девід Лінч зауважив, що Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.



Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, благодійна фундація письменниці Джоан Роулінг Lumos у Житомирській області в рамках пілотного проекту реформуватиме інтернати, в яких живуть діти з неблагополучних сімей та сироти.

Керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявила, що зараз в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО.