Режисер "Кіборгів" прокоментував участь в "передвиборчому ролику" команди Порошенка
"До мене звернувся Євген Миколайович Нищук і запропонував взяти участь в такому соціальному ролику, який буде розповідати про досягнення нашої країни. Я з радістю зголосився. Ну а потім вийшло, як вийшло", - розповів Сеітаблаєв, передає "РБК Україна".
За його словами, він відчув неприємні почуття, дізнавшись, що ролик передвиборчий.
"Звичайно, неприємно. Могли б сказати відверто і прямо, і кожен би обрав своє рішення - брати участь чи не брати участь", - додав режисер.
Сеітаблаєв уточнив, що не відмовляється від слів про розвиток українського кіно, сказаних в ролику. Також він зазначив, що погодився б знятися в політичному ролику, якби йому прямо про це сказали.
Нагадаємо, що українська співачка Анастасія Приходько стверджує, що ролик за її участі без згоди використали в передвиборчій кампанії Президента Порошенка.
У прес-службі міністра культури Євгена Нищука вже встигли прокоментували участь співачки Анастасії Приходько в передвиборчому ролику Петра Порошенка.
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