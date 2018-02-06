Режисер Сеїтаблаєв звернувся до Трампа з проханням допомогти звільнити Сенцова

"Будь ласка, зробіть все можливе, щоб Олег і інші політичні в'язні Кремля вийшли на свободу"

Режисер Ахтем Сеїтаблаєв звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти у звільненні Олега Сенцова.

Відеозвернення режисера фільму "Кіборги" оприлюднено на сторінці Голосу Америки у Facebook.

"Я хочу просити вашого сприяння в питанні звільнення Олега Сенцова і ще близько 70 політичних в'язнів Кремля. Олег оголосив безстрокове голодування, я знаю його як людину слова - він дійсно піде до кінця. Двоє його дітей можуть залишитися без батька. Олег - батько, так само, як і ви. Він хоче жити у вільній демократичній країні. Будь ласка, зробіть все можливе, щоб Олег і інші політичні в'язні Кремля вийшли на свободу", - звернувся Сеїтаблаєв до американського лідера.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко подякував світовому співтовариству за участь в акціях на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.