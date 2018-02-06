Режисер Сеїтаблаєв звернувся до Трампа з проханням допомогти звільнити Сенцова
Відеозвернення режисера фільму "Кіборги" оприлюднено на сторінці Голосу Америки у Facebook.
"Я хочу просити вашого сприяння в питанні звільнення Олега Сенцова і ще близько 70 політичних в'язнів Кремля. Олег оголосив безстрокове голодування, я знаю його як людину слова - він дійсно піде до кінця. Двоє його дітей можуть залишитися без батька. Олег - батько, так само, як і ви. Він хоче жити у вільній демократичній країні. Будь ласка, зробіть все можливе, щоб Олег і інші політичні в'язні Кремля вийшли на свободу", - звернувся Сеїтаблаєв до американського лідера.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко подякував світовому співтовариству за участь в акціях на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто