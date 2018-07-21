Режисера "Вартових Галактики" звільнили через старі твіти

У них він жартував про СНІД, Голокост, зґвалтування і побиття дітей

Джеймса Ганна звільнили з поста режисера "Вартових Галактики 3" через старі дописи у Twitter, у яких він жартував про зґвалтування і побиття дітей.

Ганн поставив і написав перші два фільми про Вартових Галактики, але режесером третьої частини йому тепер не бути. Таке рішення озвучив голова ради директорів Disney Алан Хорн, повідомляє The Hollywood Reporter.

Твіти, про які йдеться, написані Ганном в 2008-2011 роках.

"Краще в зґвалтуванні - це коли тебе перестають ґвалтувати і ти такий: "Вау, як же це здорово, коли тебе не ґвалтують!", - писав режисер.

Увагу до цих постів привернув ультраправий письменник Майк Серновіч, один з популяризаторів так званого "Піццагейта". Він відшукав старі твіти Ганна і на їх основі звинуватив його в педофілії.

Після цього Серновіч почав активно виступати проти режисера і навіть спробував привернути увагу Disney, щоб домогтися його звільнення. Ганн відповів низкою публічних заяв у своєму мікроблозі, де вибачився за неприйнятні вислови. Твіти з грубими жартами він все-таки видалив, а пізніше і сам акаунт (але швидко його відновив).

За словами режисера, все написане ним - жахливо. Багато років тому Ганн хотів провокувати і привертати увагу, але тепер він заявляє, що змінився і "став іншою людиною" з іншими цінностями і переконаннями.

"Джеймс Ганн видалив близько 10 тисяч твітів і особистий блог після виявлення в них пов'язаного з педофілією контенту. Медіа намагаються вигородити його і дати (історії) вщухнути. Не дозволяйте їм", — писав Серновіч.

У 2012-му ЛГБТ-організація GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) вимагала від режисера прокоментувати його висловлювання про геїв і лесбіянок. Тоді Ганн вибачився і підкреслив, що його пости планувалися як сатира, а не образи. У тому ж році видання The Mary Sue звернуло увагу на написану Ганном в 2011 році статтю під заголовком "50 супергероїв, з якими ви найбільше хотіли б переспати".

Хто займе пост режисера "Вартових Галактики 3" поки невідомо.

Нагадаємо, Фільм "Вартові Галактики" став найкасовішим кінопроектом 2014 року в американському прокаті.