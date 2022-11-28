ПОЛІТИКА НОВИНИРосійські війська завдали по території України 16 тисяч ракетних ударів з початку повномасштабного вторгнення, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков
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Резніков: 97% цілей ракетних ударів рф по Україні – цивільні
Фото з відкритих джерел
Російські війська завдали по території України 16 тисяч ракетних ударів з початку повномасштабного вторгнення, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він наголосив, що 97% російських цілей – цивільні. Так, за даними Резнікова, більше 12,3 тисяч ударів було завдано по передмістях і селах, близько 1,9 тисячі ударів – по будинках, більше 500 ударів – по військових об'єктах, більше 250 ударів – по транспортній інфраструктурі, близько 220 ударів – по енергетичній інфраструктурі та понад 800 – по інших об'єктах.
Нагадаємо, останню масштабну ракетну атаку на Україну росія здійснила 23 листопада, випустивши майже 70 крилатих ракет.
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28 11 2022 17:15 МЕДІА
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