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Резніков: Ми маємо реальний план звільнити Херсон

Ольга
Матарикіна
А також маємо план, щоб звільнити всі окуповані території України
Резніков: Ми маємо реальний план звільнити Херсон Фото: ОП
Про це в інтерв'ю японському телеканалу суспільного мовлення NHK сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
 
"Я б сказав, що ми маємо реальний план, щоб звільнити Херсон. Так само ми маємо реальний план звільнити всі тимчасово окуповані (російськими військами – ред.) території України"», - зазначив він.
 
За словами Резнікова, перший етап бойових дій полягав у стримуванні російських військ, а другий - у стабілізації лінії фронту.
 
Міністр зазначив, що зараз ЗСУ перебувають на третьому етапі - контрнаступальній кампанії, в ході якої українські сили відвойовують захоплені території.
 
За його словами, нині наступальна кампанія сповільнилася на півдні, оскільки російські війська використовують зрошувальні канали як окопи.
 
Міністр заявив, що українські сили просунуться вперед до зими, коли мобільність російських військ знизиться.
 
Він також наголосив, що москва знає, що використання ядерної зброї на полі бою буде ризикованим для її військ.
 
 
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26 10 2022 10:49
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