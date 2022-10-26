НОВИНИВикористання ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська в цьому районі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Резніков сумнівається у застосуванні росією ядерної зброї
Фото: Укрінформ
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Politico.
"… коли у вашого сусіда є божевілля, ви повинні розуміти, що є ризики (застосування ядерної зброї – ред.), але я не вважаю це безпосереднім ризиком прямо зараз, тому що не впевнений – і я думаю, що і росіяни не впевнені – що вони технічно готові це зробити", - сказав він.
Резніков також задається питанням, які цілі росія може вразити, кажучи, що будь-яке використання ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська в цьому районі.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.
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26 10 2022 07:58 МЕДІА
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