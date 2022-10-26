Резніков сумнівається у застосуванні росією ядерної зброї

Використання ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська в цьому районі.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Politico

"… коли у вашого сусіда є божевілля, ви повинні розуміти, що є ризики (застосування ядерної зброї – ред.), але я не вважаю це безпосереднім ризиком прямо зараз, тому що не впевнений – і я думаю, що і росіяни не впевнені – що вони технічно готові це зробити", - сказав він.

Резніков також задається питанням, які цілі росія може вразити, кажучи, що будь-яке використання ядерної зброї на полі бою також вплине на російські війська в цьому районі.