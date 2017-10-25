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Резолюцію на форумі Східного партнерства зривають через пункт про російські ЗМІ

Очікувалося, що резолюція буде проголосована в середу, її проект надавався учасникам для ознайомлення, однак лише напередодні Форуму його учасники звернули увагу на дві норми, які викликали протести
Форум громадянського суспільства Східного партнерства (СхП) стикнувся із проблемами в ухваленні підсумкової резолюції через протести українців, а також грузин, яких підтримали представники Азербайджану.
Резолюцію на форумі Східного партнерства зривають через пункт про російські ЗМІ Фото: AP

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очікувалося, що резолюція буде проголосована в середу, її проект надавався учасникам для ознайомлення, однак лише напередодні Форуму його учасники звернули увагу на дві норми, які викликали протести.

Зокрема, пропонується зробити заяву на підтримку роботи російських ЗМІ в Україні та інших східних партнерах ЄС. Пункт резолюції звучить наступним чином: Форум від імені неурядових організацій ЄС та країн-партнерів закликає уряди ЄС та держав-партнерів "розширити співпрацю з незалежними російськими ЗМІ та забезпечити їх присутність в медіасфері країн-членів СхП".

Цей пункт викликав протести українських делегатів, яких підтримали представники інших країн.

Натомість, заперечення грузинської делегації викликала норма, яка закликає ЄС розробити механізм співпраці з громадськими організаціями на окупованих територіях, але не згадує про потребу узгоджувати цю співпрацю з центральною владою.

Через те, що термін затвердження змін до документу вже сплив, декларація форуму може бути лише ухвалена в цілому, або відхилена. Грузинська делегація задекларувала, що буде ігнорувати голосування; її публічно підтримали низка членів української та грузинської делегації.

Наразі відбувається голосування щодо резолюції, надвечір стане відомо, чи є достатньо голосів за її схвалення.

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25 10 2017 13:41
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