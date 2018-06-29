Результати медичної реформи стануть помітними через кілька років, – Гройсман

На думку глави уряду, "всі міфи, які нав'язуються щодо трансформацій, особливо у сфері нового механізму закупівлі ліків – здебільшого маніпуляції"

Результати реформи системи охорони здоров'я в Україні будуть помітні через два-три роки, заявляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Гройсман стверджує, що очільниця МОЗ Уляна Супрун – людина, здатна ламати схеми, які десятиліттями існували в медичній сфері.

"Медицина не знала змін з минулого століття. Її довели до розрухи. Уляна Супрун розпочала реформу, щоб це змінити. Вона - волонтер, яка приїхала сюди працювати. У неї непростий характер, але вона здатна ламати схеми, які сформувались у цій сфері", – цитує прем'єр-міністра "Урядовий портал".

"Зараз ми закуповуємо препарати, які заздалегідь готуються під Україну. Це світова практика. Зараз усе систематизується. Для прикладу, зараз вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, необхідними для імунопрофілактики відповідно до календарного плану вакцинації", – заявив глава уряду.

Він зазначив, що закупівля – централізована, через ООН, міжнародні тендери.

"Щоб спробувати там щось вкрасти, треба бути хворим на голову! Зараз є спроби нав'язати "свого" міністра, через нього впровадити нові корупційні схеми – і знову все по колу. А я хочу змінити систему охорони здоров'я. І процес пішов. Уже 9 млн українців уклали угоди на обслуговування сімейними лікарями. Через 2-3 роки ви побачите результат, але для цього потрібно бути послідовними. Не можна шарахатися зі сторони в сторону", – висловився прем'єр.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону "Про систему громадського здоров'я". Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді упродовж місяця.

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