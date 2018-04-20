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Результати перевірки Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду

Висновки експертизи є таємницею слідства
Результати перевірки депутата Верховної Ради Надії Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду.
Результати перевірки Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду фото: radiosvoboda.org

Про це пише агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

"Громадськість ознайомиться з результатами експертизи тільки у суді", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, висновки судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа є таємницею слідства.

Нагадаємо, що 13 квітня Надія Савченко погодилася призупинити голодування на три дні для того, щоб пройти допит на поліграфі.

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

 
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20 04 2018 23:48
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