Результати перевірки Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду

Результати перевірки депутата Верховної Ради Надії Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду.

Про це пише агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

"Громадськість ознайомиться з результатами експертизи тільки у суді", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, висновки судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа є таємницею слідства.

Нагадаємо, що 13 квітня Надія Савченко погодилася призупинити голодування на три дні для того, щоб пройти допит на поліграфі.

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.