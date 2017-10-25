Результати референдуму про незалежність Іракського Курдистану можуть бути заморожені
Регіональний уряд Курдистану заявив, що "запропонує (федеральному) уряду та іракській громадськості... замороження результатів референдуму... і початок відкритого діалогу ... про основи конституції". Про це повідомляє AFP.
Регіональний уряд також закликав до "негайного припинення вогню та припинення військових операцій в Курдистані".
З початку минулого тижня іракські федеральні війська та союзні ополчення зайняли практично всю територію, яка перебуває за межами автономного округу з трьома провінціями на півночі, які контролюють курди.
Більшість районів курди залишили без боїв, хоча в одному з районів недалеко від міста Ербіль сталися збройні сутички, в результаті яких загинули 30 людей.
Вашингтон, Москва та Організація Об'єднаних Націй підштовхують лідера іракських курдів Массуда Барзані до відкриття переговорів з Багдадом щодо виходу з кризи.
Нагадаємо, що понад 100 тисяч курдів залишили іракське місто Кіркук після того, як минулого тижня його захопили іракські війська.
Раніше в Іракському Курдистані заявили про атаку урядових сил на їх позиції в Кіркуку.
Це сталося після того, як автономний курдський регіон Іраку направив туди шість тисяч бійців як підкріплення, що стало відповіддю на повідомлення про перекидання в цей район іракської армії з бронетехнікою.
Повернення Кіркука під контроль іракської армії пов’язане із референдумом курдів про незалежність, на якому курди підтримали відокремлення. Референдум не визнав ні Ірак, ні інші країни світу.
Довідка: Іракський Курдистан - курдське державне утворення у складі Іраку. Згідно конституції Іраку, курди мають статус широкої автономії. На сьогоднішній день Курдистан є єдиною стабільною і відносно благополучною частиною Іраку.
Курдські сили також контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.
"Демократичні сили Сирії" (SDF) – це об'єднання арабських підрозділів і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яке користується підтримкою коаліції під проводом США. Нещодавно вони звільнили Ракку, яка була фактичною столицею ІДІЛ у Сирії.
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