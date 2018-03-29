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Росія закриє консульство США в Санкт-Петербурзі, – ЗМІ

МЗС направить відповідну пропозицію Володимиру Путіну
У відповідь на закриття російського консульства в Сіетлі РФ, швидше за все, закриє американське консульство у Санкт-Петербурзі.
Росія закриє консульство США в Санкт-Петербурзі, – ЗМІ Фото: Катерина Кузьміна / РБК

Саме таку пропозицію МЗС направить російському президенту Володимиру Путіну, який ухвалить остаточне рішення з цього питання, повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на джерело в російському МЗС.

Інформацію підтвердили й два інших співрозмовника в дипломатичних колах РФ.

"Найправильніше було б закрити консульство в Петербурзі. Природно, розглядаються варіанти і в Єкатеринбурзі, і у Владивостоці, але пітерське консульство з точки зору статусу для американців важливіше. Ми внесемо свої пропозиції, але останнє слово залишається за президентом - можливі коригування", - розповів високопоставлений співрозмовник в МЗС РФ.

Можливо, розвиток конфлікту між США та РФ на цьому не зупиниться, пише видання. Як заявила виданню прес-секретар американського посольства в РФ Марія Олсон, Вашингтон "залишає за собою право відреагувати на будь-які заходи Росії, які слідуватимуть у відповідь на наші дії".

У РФ раніше заявляли, що дадуть дзеркальну відповідь на закриття генконсульства РФ в Сіетлі і висилку з країни відразу 60 російських дипломатів. Таку ж відповідь обіцяють і союзникам Великої Британії.

Найімовірніше, на висилку російських дипломатів Москва відповість рівнозначним скороченням співробітників зарубіжних дипмісій, відзначає видання.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії, Норвегії, Іспанії, Угорщині та Македонії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

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