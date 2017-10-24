РФ хоче обміняти викрадених українських прикордонників на ФСБшників
Про це заявив речник відомства Олег Слободян в ефірі Еспресо.TV.
"Ми підозрюємо, що наших 2 військовослужбовців, швидше за все, Росія намагатиметься обміняти на тих 2 російських прикордонників, яких ми затримали кілька місяців тому на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Саме на цей висновок нас наштовхує небажання російської сторони йти на діалог", - сказав речник прикордонної служби.
Він уточнив, що про це свідчить як відмова російської сторони відразу повернути 2 українських прикордонників з Сумщини, так і повне небажання взагалі обговорювати це питання.
"В рамках нормальної робочої співпраці на мирних ділянках кордону це питання вирішується впродовж однієї зустрічі протягом 1-2 діб після інциденту - якщо немає якихось обтяжуючих обставин", - зазначив Слободян.
Він розповів, що подібні ситуації, зокрема, мали місце на білоруському кордоні, коли прикордонники з Білорусі в силу обставин, які від них не залежали, порушували кордон, а потім Держприкордонслужба України "передавала їх назад".
"І так само були ситуації у різні роки й з нашими прикордонниками", - повідомив Слободян.
Разом з тим, як заявив він, через відмову росіян обговорювати питання повернення 2 українських прикордонників в односторонньому порядку, "досі не відомо, де перебувають наші військовослужбовці, в якому вони стані і за яких обставин опинилися на території Росії".
Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.
Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.
6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.
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