РФ і Україна підпишуть контракт на 2018 рік із постачання уранової сировини
Щорічно країна в рамках проекту постачає близько 80 тонн уранового концентрату.
"У минулому році, у рамках нової угоди ми виконали контракт 2017 року, - нагадав він. - Зараз буде контракт на 2018 рік. Його і підписання, і виконання відбудеться найближчим часом. Ми включили обсяг, передбачений для поставки до України, у поточну виробничу програму. Зараз ми очікуємо від України його підписання, з нашого боку підписано контракт на поточний рік, його вже направлено українській стороні".
Фізична поставка матеріалу очікується в III-IV кварталах 2018 року, додав Єфремов.
Україна дотримується графіку платежів, "робота відбувається у штатному режимі, графіки платежів України за паливо відповідають запланованим контрактним зобов'язанням", зазначає топ-менеджер.
МЦЗУ створений у 2007 році на базі Ангарського електролізного хімкомбінату (входить до "Росатому") з метою надання послуг зі збагачення урану неядерним державам. Збагачений уран використовується для виготовлення тепловидільних збірок (твелів) і поставок ядерного палива до країн-акціонерів.
Нагадаємо, що американська Westinghouse Electric почне поставки свого ядерного палива на енергоблок №3 Рівненської атомної електростанції (РАЕС) в 2021 році.
Також, Державна служба геології та надр видала новоствореному ТОВ "Атомні енергетичні системи України" (село Миколаївка) ліцензії на геологічне вивчення та розробку чотирьох родовищ уранових руд в Україні.
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