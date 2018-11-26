Москалькова: РФ може порушити справу проти захоплених українських моряків у Керченській протоці

Також російська омбудсмен заявила, що не отримувала жодних скарг ані від моряків, ані від їхніх родичів чи адвокатів

Росія може порушити кримінальну справу проти захоплених на суднах у Керченській протоці українських моряків.

"Я передбачаю, що може бути кримінальна справа у зв’язку з незаконним перетином кордону (нібито територіальних вод РФ у Чорному морі – ред.). Логічний такий висновок. Теоретично, моряки можуть бути затримані", — заявила уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, інформує Hromadske.

На питання про те, яка подальша доля українських військових, яких, за інформацією ФСБ, відправили до Керчі, Москалькова відповіла: "Чи будуть вони там сидіти, чи буде обмін — я не знаю, це не в межах моєї компетенцї".

"Я вже доручила нашій службі, яка приймає кореспонденцію, аби вони взяли ситуацію під особливий контроль", — сказала Москалькова.

Вона заявила, що говорила паралельно телефоном з українською уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою.

Троє поранених українських моряків із захопленого Росією судна перебувають у 1-й Керченській лікарні в анексованому Криму.

Інші члени екіпажу перебувають у слідчого на опитуванні, заявила омбудсмен.

"Трьох під час затримання було поранено. Їм надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Інші моряки не перебувають у СІЗО. Вони на території прикордонної частини у Керчі, не можу сказати, де конкретно. Але вони у слідчих, проводиться опит зараз", — сказала Москалькова.

Зазначимо, Росія стверджує, що від обстрілу постраждали лише троє українських моряків. Водночас Україна заявила, що постраждали шестеро і двоє з них були з важкими пораненнями.

Москалькова заявила, що це перший дзвінок Денісової до неї. Хоча раніше Денісова сказала, що її російська колега не виходить на зв’язок.

За словами Москалькової, "Денісова ні про що більше не питала, окрім як про місцеперебування і стан моряків".

Також, російська сторона повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.