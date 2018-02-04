РФ направила до Організації по забороні хімічної зброї список питань у справі Скрипалів
Список із 13 питань опублікувало МЗС РФ на своєму сайті, назвавши справу Скрипалів "сфабрикованою проти Росії".
Згідно з повідомленням, Російську сторону цікавить "якого роду дані і матеріальні свідчення британці надали в розпорядження техсекретаріату (зразки проб, результати власного аналізу проб, інші докази)".
Москву також цікавлять склад і подробиці роботи групи експертів ОЗХЗ, що відвідала Велику Британію у даній справі. Питають і про інформацію, отриману від британської сторони і можливості її отримання російською стороною.
Одне з питань від РФ: "Що конкретно британці просять підтвердити техсекретаріату ОЗХЗ: чи тільки факт застосування нервово-паралітичної речовини, або ж те, що вона відноситься до типу Новачок за західною класифікацією?"
Ще ряд питань стосуються участі Франції в розслідуванні і можливості отримання даних її експертів.
Відзначимо, що вже 29 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.
Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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