Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

РФ направила до Організації по забороні хімічної зброї список питань у справі Скрипалів

Російська сторона назвала справу Скрипалів "сфабрикованою проти Росії"
Постійне представництво Росії при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) направило до техсекретаріату Організації список питань щодо вивчення речовини, якою були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка.
РФ направила до Організації по забороні хімічної зброї список питань у справі Скрипалів Фото: LB.ua

Список із 13 питань опублікувало МЗС РФ на своєму сайті, назвавши справу Скрипалів "сфабрикованою проти Росії".

Згідно з повідомленням, Російську сторону цікавить "якого роду дані і матеріальні свідчення британці надали в розпорядження техсекретаріату (зразки проб, результати власного аналізу проб, інші докази)".

Москву також цікавлять склад і подробиці роботи групи експертів ОЗХЗ, що відвідала Велику Британію у даній справі. Питають і про інформацію, отриману від британської сторони і можливості її отримання російською стороною.

Одне з питань від РФ: "Що конкретно британці просять підтвердити техсекретаріату ОЗХЗ: чи тільки факт застосування нервово-паралітичної речовини, або ж те, що вона відноситься до типу Новачок за західною класифікацією?"

Ще ряд питань стосуються участі Франції в розслідуванні і можливості отримання даних її експертів.

Відзначимо, що вже 29 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Згодом повідомли, що Росія надасть дзеркальну відповідь країнам, які вислали її дипломатів через отруєння у Британії екс-розвідниа Сергія Скрипаля.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2018 07:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.