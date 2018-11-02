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РФ не має наміру визнавати "ДНР" і "ЛНР", – Лавров

За словами Лаврова, Москва зберігає прихильність мінським угодам
Російська Федерація зберігає прихильність мінським угодам, тому не має наміру визнавати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
РФ не має наміру визнавати "ДНР" і "ЛНР", – Лавров Фото: gettyimages.com

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі телеканалу "Росія-1", пише "РБК-Україна".

"Знаєте, ми, на відміну від деяких наших міжнародних колег, все-таки люди слова, і дане слово, особливо коли це стало предметом переговорів, і коли це схвалено радою безпеки, ми завжди тримаємо і виконуємо", – підкреслив Лавров.

Глава російського МЗС зазначив, що, на його думку, на Заході "зміцнюється думка про все-таки необхідність напоумити президента Порошенка".

"За нашими даними європейські емісари, які відвідують Київ, такі, як то кажуть, послання передають. І наполегливо рекомендують все ж зрозуміти контрпродуктивність таких підходів і зробити необхідні виправлення у своїх діях", – розповів Лавров, маючи на увазі ухвалення Верховною Радою України законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

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