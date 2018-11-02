РФ не має наміру визнавати "ДНР" і "ЛНР", – Лавров
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі телеканалу "Росія-1", пише "РБК-Україна".
"Знаєте, ми, на відміну від деяких наших міжнародних колег, все-таки люди слова, і дане слово, особливо коли це стало предметом переговорів, і коли це схвалено радою безпеки, ми завжди тримаємо і виконуємо", – підкреслив Лавров.
Глава російського МЗС зазначив, що, на його думку, на Заході "зміцнюється думка про все-таки необхідність напоумити президента Порошенка".
"За нашими даними європейські емісари, які відвідують Київ, такі, як то кажуть, послання передають. І наполегливо рекомендують все ж зрозуміти контрпродуктивність таких підходів і зробити необхідні виправлення у своїх діях", – розповів Лавров, маючи на увазі ухвалення Верховною Радою України законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків