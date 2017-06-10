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РФ не пустила дипломатів до затриманих прикордонників

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини
До двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів.
РФ не пустила дипломатів до затриманих прикордонників Фото: wartime.org.ua

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України, передає УНІАН.

Поговорити із затриманими намагається український консул у Росії, але йому відмовляють з поясненням, що іще не встановили особи затриманих.

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.

"Консул намагався потрапити на зустріч. Але поки що через незрозумілі обставини російська сторона відмовила у зустрічі консула із нашими прикордонниками. Сподіваюся, що сьогодні-завтра все-таки ця зустріч відбудеться і тоді ситуація буде більш зрозумілою" - зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

Нагадаємо, 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.

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06 10 2017 21:19
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