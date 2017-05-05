РФ офіційно відмовилася виконувати рішення Ради Європи щодо Криму
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС РФ.
Російське дипвідомство повідомило, що ініціює два рішення, спрямованих проти України.
"Внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини в Україні. Розраховуємо на їх предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету", - йдеться в заяві.
Крім цього, в РФ оголосили, що не мають наміру виконувати рішення КМРЄ, не дивлячись на те, що вона зобов'язалася це робити в рамках членства в Раді Європи.
У заяві МЗС РФ також вперше прозвучала теза про те, що Росія буде відмовлятися виконувати всі рішення, прийняті не консенсусом.
"Російська Федерація ніяк не вважає себе пов'язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів і не вважає його правомірним використання українською стороною... Для нас вони в силу свого неконсенсусного характеру політично і юридично нікчемні", - йдеться в заяві.
Також російське зовнішньополітичне відомство оголосило, про "дискредитацію Комітету міністрів" і попередило, що готує нові кроки, що стосуються діяльності Ради Європи, не уточнивши подробиці.
"Як держава, що несе відповідальність за стан справ в Раді Європи, включаючи і Комітет міністрів, Російська Федерація буде змушена розглянути кроки з подолання практики кон'юнктурного політиканства в структурах Ради Європи", - заявив російський МЗС.
Нагадаємо, в середу, 3 травня, в Страсбурзі Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.
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