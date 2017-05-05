РФ офіційно відмовилася виконувати рішення Ради Європи щодо Криму

У заяві МЗС РФ також вперше прозвучала теза про те, що Росія буде відмовлятися виконувати всі рішення, прийняті не консенсусом

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму та Севастополя та відмовилося виконувати дане рішення.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС РФ.

Російське дипвідомство повідомило, що ініціює два рішення, спрямованих проти України.

"Внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини в Україні. Розраховуємо на їх предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету", - йдеться в заяві.

Крім цього, в РФ оголосили, що не мають наміру виконувати рішення КМРЄ, не дивлячись на те, що вона зобов'язалася це робити в рамках членства в Раді Європи.

У заяві МЗС РФ також вперше прозвучала теза про те, що Росія буде відмовлятися виконувати всі рішення, прийняті не консенсусом.

"Російська Федерація ніяк не вважає себе пов'язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів і не вважає його правомірним використання українською стороною... Для нас вони в силу свого неконсенсусного характеру політично і юридично нікчемні", - йдеться в заяві.

Також російське зовнішньополітичне відомство оголосило, про "дискредитацію Комітету міністрів" і попередило, що готує нові кроки, що стосуються діяльності Ради Європи, не уточнивши подробиці.

"Як держава, що несе відповідальність за стан справ в Раді Європи, включаючи і Комітет міністрів, Російська Федерація буде змушена розглянути кроки з подолання практики кон'юнктурного політиканства в структурах Ради Європи", - заявив російський МЗС.

Нагадаємо, в середу, 3 травня, в Страсбурзі Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.

Комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.