РФ перекине в окупований Крим ще чотири військові кораблі і катери
До кінця грудня до складу флоту увійде новий патрульний корабель "Василь Биков", в 2019 році - патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов" і швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту, повідомляє російський "Інтерфакс".
В понеділок в окупованому Севастополі командування Чорноморського флоту Росії прийняло на озброєння малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", оснащений крилатими ракетами великої дальності "Калібр".
Корабель "Орехово-Зуєво" оснащений "сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння", підкреслив Моїсеєв.
"Росія на південному морському напрямку стає сильнішою", - додав він. І незабаром новий корабель приступить до вирішення поставлених завдань в дальній і ближніх морських зонах.
Додамо, що вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
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