РФ перекине в окупований Крим ще чотири військові кораблі і катери

Віце-адмірал Чорноморського флоту Росії Олександр Моїсеєв заявив про плани поповнити Чорноморський флот в окупованому Криму новими військовими катерами і кораблями.

До кінця грудня до складу флоту увійде новий патрульний корабель "Василь Биков", в 2019 році - патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов" і швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту, повідомляє російський "Інтерфакс".

В понеділок в окупованому Севастополі командування Чорноморського флоту Росії прийняло на озброєння малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", оснащений крилатими ракетами великої дальності "Калібр".

Корабель "Орехово-Зуєво" оснащений "сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння", підкреслив Моїсеєв.

"Росія на південному морському напрямку стає сильнішою", - додав він. І незабаром новий корабель приступить до вирішення поставлених завдань в дальній і ближніх морських зонах.

Додамо, що вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.