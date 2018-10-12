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РФ перекине в окупований Крим ще чотири військові кораблі і катери

"Росія на південному морському напрямку стає сильнішою"
Віце-адмірал Чорноморського флоту Росії Олександр Моїсеєв заявив про плани поповнити Чорноморський флот в окупованому Криму новими військовими катерами і кораблями.
РФ перекине в окупований Крим ще чотири військові кораблі і катери Фото: скріншот з відео

До кінця грудня до складу флоту увійде новий патрульний корабель "Василь Биков", в 2019 році - патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов" і швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту,  повідомляє російський "Інтерфакс".

В понеділок в окупованому Севастополі командування Чорноморського флоту Росії прийняло на озброєння малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", оснащений крилатими ракетами великої дальності "Калібр".

Корабель "Орехово-Зуєво" оснащений "сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння", підкреслив Моїсеєв.

"Росія на південному морському напрямку стає сильнішою", - додав він. І незабаром новий корабель приступить до вирішення поставлених завдань в дальній і ближніх морських зонах.

Додамо, що вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

 
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10 12 2018 11:41
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