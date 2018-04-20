РФ погрожує "жорсткою відповіддю" через екіпаж судна "Норд"

У Росії вважають, що Україна порушила міжнародне законодавство

Росія вимагає, щоб українські прикордонники порушили національне законодавство і дозволили громадянам України, членам екіпажу, затриманого риболовецького судна "Норд", виїхати в анексований Росією Крим без належних документів.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"Вимагаємо припинити знущатися над російськими громадянами і дати їм можливість, нарешті, безперешкодно повернутися додому, до своїх родин. Наше терпіння не безмежне. Ми залишаємо за собою право на жорсткі дії у відповідь", - заявили в російському дипломатичному відомстві.

"Насильницький примус до українського громадянства і неможливість вільно залишити Україну грубо порушує основоположні права людини, суперечить цивілізованим нормам міжнародних відносин", - стверджується в заяві.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.