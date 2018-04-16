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РФ погрожує зібрати компромат проти членів Британського уряду

Такий документ Мей отримала після військового удару Великої Британії по пов'язаних з хімічною зброєю об'єктах в Сирії
У помсту за удар по Сирії кремлівські хакери планують опублікувати компромат на міністрів, членів парламенту та інших високопоставлених осіб Великої Британії.
РФ погрожує зібрати компромат проти членів Британського уряду Фото:ivtour.com.ua

Про це пише газета The Sunday Times.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей отримала від розвідувальних служб звіт з оцінкою ризику того, що режим Путіна може контратакувати компроматом на членів її уряду.

Такий документ Мей отримала після військового удару Великої Британії по пов'язаних з хімічною зброєю об'єктах в Сирії.

Прем'єр-міністра попередили, що політики можуть стати метою такої ж кібератаки, яка була здійснена проти Хілларі Клінтон в ході президентських виборів в США.

Британське агентство кібер-розвідки, Центр урядового зв'язку GCHQ і міністерство оборони знаходяться в режимі готовності відповісти "пропорційно", йдеться у публікації.

"Ми знаємо російські плани і вид компрометуючих даних, ми всі готові до цього", - сказало джерело видання.

Спецслужби також готові відповісти на кібератаки проти об'єктів критичної інфраструктури Великої Британії, як енергетична і медична системи, які вже отримали необхідні інструкції.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб

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16 04 2018 06:47
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