РФ погрожує зібрати компромат проти членів Британського уряду
Про це пише газета The Sunday Times.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала від розвідувальних служб звіт з оцінкою ризику того, що режим Путіна може контратакувати компроматом на членів її уряду.
Такий документ Мей отримала після військового удару Великої Британії по пов'язаних з хімічною зброєю об'єктах в Сирії.
Прем'єр-міністра попередили, що політики можуть стати метою такої ж кібератаки, яка була здійснена проти Хілларі Клінтон в ході президентських виборів в США.
Британське агентство кібер-розвідки, Центр урядового зв'язку GCHQ і міністерство оборони знаходяться в режимі готовності відповісти "пропорційно", йдеться у публікації.
"Ми знаємо російські плани і вид компрометуючих даних, ми всі готові до цього", - сказало джерело видання.
Спецслужби також готові відповісти на кібератаки проти об'єктів критичної інфраструктури Великої Британії, як енергетична і медична системи, які вже отримали необхідні інструкції.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб
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