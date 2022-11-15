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рф показує реальне ставлення до мирних переговорів – Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Шлава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що російські ракетні удари по Україні демонструють справжнє ставлення рф до ідеї мирних переговорів. «російські ракети зараз вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Ось що говорить росія щодо мирних переговорів. Припиніть пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів», – написав Кулеба. Вдень 15 листопада росіяни здійснили черговий масований обстріл по Україні. В деяких областях заявили про роботу ППО, в інших — про влучання. У Києві також було чутно вибухи і повідомлялось про кілька влучань у житлові будинки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
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