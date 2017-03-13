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РФ розгорнула в Криму комплекс радіоелектронної боротьби

Раніше авіація Чорноморського флоту РФ поповнилася ескадрильєю Су-30СМ
В анексованому Криму російські військові розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БТ", який буде контролювати всі кораблі НАТО в Середземному морі.
РФ розгорнула в Криму комплекс радіоелектронної боротьби Фото: з вільних джерел

Про це з посиланням на кримські ЗМІ повідомляє "Крим.Реаліі".

Як зазначається, "Мурманськ-БТ" - берегової комплекс радіоелектронної боротьби. Комплекс веде радіорозвідку, перехоплення сигналів противника і їх придушення на всьому короткохвильовому діапазоні на дальностях до 5000 кілометрів.

Комплекс змонтований на семи вантажівках. Антенний комплекс монтується на чотирьох телескопічних опорах висотою до 32 метрів. Нормативний час розгортання - 72 світлових годин.

Раніше авіація Чорноморського флоту РФ поповнилася ескадрильєю Су-30СМ.

Нагадаємо, 2 березня Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.

Також Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".

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13 03 2017 06:30
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