РФ відмовилася обговорювати обмін ув'язненими з Україною, – Геращенко

Раніше Петро Порошенко повідомляв, що готовий помилувати росіян, яких тримають в Україні

Російська сторона відкинула ініціативу України зустрітися в Мінську для обговорення передачі РФ 36 російських громадян в обмін на українців.

"На жаль, російська сторона й омбудвумен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську та обговорити ініціативу України передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв'язнів Кремля. Росії громадяни просто не потрібні", – повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона додала, що поінформувала представників РФ та ОБСЄ, що 22 росіян, засуджених в Україні за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь у незаконних збройних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента РФ Путіна з проханням перемістити їх у Росію, в обмін на українців, які перебувають у російських в'язницях.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко готовий помилувати росіян, яких тримають в Україні, на українських політв'язнів у Російській Федерації.