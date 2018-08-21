РФ відмовилася обговорювати обмін ув'язненими з Україною, – Геращенко
"На жаль, російська сторона й омбудвумен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську та обговорити ініціативу України передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв'язнів Кремля. Росії громадяни просто не потрібні", – повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Вона додала, що поінформувала представників РФ та ОБСЄ, що 22 росіян, засуджених в Україні за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь у незаконних збройних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента РФ Путіна з проханням перемістити їх у Росію, в обмін на українців, які перебувають у російських в'язницях.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко готовий помилувати росіян, яких тримають в Україні, на українських політв'язнів у Російській Федерації.
22 громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.
Раніше такі заяви подали громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.
Разом з тим у Кремлі на прохання матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина відповіли, що Сенцов має сам попросити.
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