РФ втратить до $30 млн через заборону України на російські ліки
Для російських виробників ліків український ринок є доволі значущим і складає 7,7% експорту ліків.
Про це повідомляє РБК-Росія.
Як повідомляють аналітики компанії RNC Pharma, російські фармкомпанії можуть втратити від $27 до $30 млн, якщо України введе санкції на експорт.
Обсяг медикаментів з Росії в попередні роки був більшим. Так, у 2015 році він склав $42, у 2014 році – $48, а у 2013 році Росія отримала від України за ліки $46 млн.
Крім того, видання повідомляє, що фармкомпанії планують компенсувати ці втрати за рахунок поставок ліків до "ДНР" та "ЛНР".
В минулому році до "республік" завезли ліків на $97 млн, в 2015 – на $48 млн.
В цьому році, на думку директора з розвитку RNC Pharma Миколи Беспалова, Росія завезе ліків до "ДНР" та "ЛНР" на $120-$140 млн.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче ввести санкції щодо російських ліків в Україні.
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