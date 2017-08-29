РФ визнають агресором на законодавчому рівні, – Луценко ВІДЕО

У новому законі буде визначено, що Україна не несе відповідальності за ситуацію на тимчасово окупованій території

У новому законі про реінтеграції Донбасу вперше на законодавчому рівні запровадять поняття "Росія – агресор".

Про це розповіла представник президента України у ВР Ірина Луценко в ефірі "5 каналу".

"Вперше на законодавчому рівні буде запроваджено поняття, що Росія є агресором. Це дуже важливо для нас і для наших партнерів. Ми з цим визначилися і це не означає, що ми оголошуємо війну Росії, що у нас йде війна, ні. Це країна-агресор", – заявила Луценко.

Вона також зазначила, що в законі чітко визначені міжнародні пункти, які дають можливість формулювати поняття "Росія – агресор".

"Тут чітко йде посилання на статтю 51 статуту Організації об'єднаних націй – самооборона. Це означає, що Україна має право самообороняться. Це не війна, а самооборона. Це для того, щоб Міжнародний валютний фонд нам давав кошти, залучалися інвестори", – додала вона.

Крім цього, за її словами, у новому законі буде визначено, що Україна не несе відповідальності за ситуацію на тимчасово окупованій території.

"Тут введено поняття, що Україна не несе відповідальності за те, що робиться на тимчасово окупованій території. Чітко визначені інструменти, мотивація, засоби, якими президент України запропонує суспільству на законодавчому рівні реінтегрувати Донбас, повернути ці території. Цей закон чітко орієнтований на повернення Донецької та Луганської частини тимчасово окупованої території, а не Криму", – пояснила Ірина Луценко.

За словами Луценко, законопроекту про реінтеграцію Донбасу на 99% готовий до внесення в український парламент.

"До консультацій з приводу цього закону були долучені і США, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", – наголосила Луценко.

Також представник президента у ВР сказала, що відповідний законопроект напрацьовувався за участю експертів, спеціалістів з Адміністрації Президента, робочої групи з представників депутатів парламентської коаліції, юристами, представниками Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції.

"Він (законопроект, – ред.) є повноцінний. Тут введені дуже серйозні новели, які почує парламент. І я думаю, що окремі моменти з цього закону будуть також і в посланні Президента до Верховної Ради", – сказала Луценко.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.