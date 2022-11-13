рф закрила Керченську протоку для всіх суден, окрім російських

російська федерація закрила прохід в Азовське море усім кораблям, окрім завантажених в росії.

Про це повідомило Головне управління морських справ Туреччини, повідомляє Укрінформ з посиланням на Deniz Haber.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від Морської адміністрації російської федерації, кораблям, які були завантажені за межами російської федерації, прохід на північ в Азовське море через Керченську протоку заборонено", - інформує видання.

Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада ухвалила заяву зі зверненням до світової спільноти щодо засудження агресії російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

Місія України в ОБСЄ ще в минулому році, до початку широкомасштабної військової агресії росії проти України, заявляла про те, що росія використовує свою військову присутність у тимчасово окупованому Криму для обмеження свободи судноплавства через Керченську протоку та поступового перетворення Азовського моря у своє "внутрішнє озеро".