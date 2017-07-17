Росія закрила повітряний простір на кордоні менш ніж за добу до трагедії MH17

Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною російському повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що порівнянно з максимальною висотою поразки ЗКР "Бук".

У статті Forbes, з посиланням на звіт Ради з безпеки Нідерландів за 2015 рік, йдеться про те, що до цього дня Росія не вводила ніяких обмежень. При цьому Україна вводила заборони на польоти цивільної авіації: спочатку було не можна літати нижче півтора кілометри, потім (з 6 по 30 червня 2014 року) нижче ешелону FL260 (7925 метрів). 14 липня 2014 року Україна обмежує мінімальну висоту польоту транзитних цивільних судів над зоною АТО ешелоном FL320 (9754 метра).

Як повідомляла російська сторона, обмеження, що вводилися 16 липня, необхідні "для забезпечення безпеки польотів", а в якості їх причини вказуються "бойові дії на території України поблизу державного кордону

Російської Федерації і факту стрілянини з території України в напрямку території Російської Федерації".

Чому РФ вирішила ввести такі обмеження саме 16 липня, незважаючи на те, що бойові дії на Донбасі велися вже кілька місяців, невідомо.

Як пише Forbes, коли в ході розслідування Рада з безпеки Нідерландів запросила російську сторону про причини введення цих обмежень, то Росавіація відповіла, що це зроблено з метою "узгодження обмежувальних заходів з прилеглим повітряним простором України".

Але насправді ніякого узгодження не вийшло - Україна закрила повітряний простір до висоти 9454 метра (ешелон FL320), вище якого можна було літати, а Росія закрила зі свого боку кордону повітряний простір до набагато більшої висоти 16150 метрів (до ешелону FL530), що по суті було повною забороною на польоти цивільної авіації.

На питання голландських експертів DSB про очевидний "конфлікті висот" двох заборон, тобто про причини введення Росією заборони вищої за українську, російська сторона нічого не відповіла.

Крім того, наголошується, що маршрут рейсу МН17 пролягав над зоною відповідальності Ростовського зонального центру, якому і було адресовано обмеження, що вступило напередодні опівночі, тому ростовський диспетчер знав, що при перетині державного кордону РФ малайзійський Boeing 777, слідуючи ешелоном FL330, вторгається в заборонену для польотів цивільної авіації зону російського повітряного простору, однак промовчав.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.