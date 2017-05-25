РФ заявила, що заборона георгіївської стрічки відкладе виконання Мінських угод
Про це про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє УНІАН.
"З тою ж самою забороною поширення та виготовлення георгіївської стрічки. Ви ж прекрасно розумієте, що це ніяк не вплине на те, що відбувається з РФ, але це матиме колосальний негативний вплив на внутрішні процеси в самій Україні", - сказала Захарова.
"Це додатковий елемент розпалювання ненависті і ворожнечі, і фактор неможливості возз'єднання людей у цілій низці регіонів. Це дасть ще більше приводів для того, щоб відкладати ще на триваліший термін виконання Мінських домовленостей", - додала вона.
Як відомо, 16 травня Рада ввела покарання у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.
17 травня депутати від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич і Дмитро Шенцев зареєстрували проект постанови про скасування результатів голосування за цей законопроект.
21 травня Порошенко пообіцяв схвалити введення адмінвідповідальності за пропаганду георгіївської стрічки.
25 травня Верховна Рада відмовилася скасувати результати голосування за законопроект №2987, що вводить адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.
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