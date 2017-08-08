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Річна інфляція в Україні наблизилася до 16%, - Держстат

Показник набагато вищий від цільового коридору НБУ
Річна інфляція в липні (порівняно з липнем 2016 року) прискорилася до 15,9% після 15,6%, які були зафіксовані в червні.
Річна інфляція в Україні наблизилася до 16%, - Держстат Фото: AFP

Інфляція у липні порівняно з червнем 2017 року склала 0,2%. На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найбільше здорожчали сало (5,9%), м'ясо та м'ясопродукти (5,1%). Також зафіксовано зростання цін на рис, масло, хліб, макаронні вироби.

Водночас суттєво подешевшали овочі (9,2%) і яйця (9%). Зросли ціни на сигарети - приблизно на 3,3%, - свідчать дані Державної служби статистики.

Одяг і взуття подешевшали на 4,4%, зокрема, взуття - на 4,6%, одяг - на 4,3%. Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,6%, що насамперед пов'язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 8,5%.

Нагадаємо, у червні 2017 року показник інфляції в Україні у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження.

 
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08 08 2017 19:35
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